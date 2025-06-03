Не забавы ради: россиянкам посоветовали ходить летом без нижнего белья

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Врач-дерматолог объяснила, зачем это нужно.

Врач-дерматолог Кристина Радина в беседе с Life.ru призвала россиянок не носить летом нижнее белье.

По словам эксперта, отказ от трусов и лифчиков может быть полезен, поскольку это помогает снизить потоотделение, предотвратить появление раздражений, цистита и молочницы. Однако она также отметила, что есть несколько нюансов, которые стоит учитывать.

Если женщина решит отказаться от нижнего белья в летний период, то ей следует выбирать легкую одежду из хлопка, например, шорты и майки, а не обтягивающие платья или комбинезоны.

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«Не рекомендуется отказываться от нижнего белья кормящим матерям и женщинам с воспалительными процессами», — отметила врач.

Врач также предостерегла от ношения стрингов в жаркую погоду. По ее словам, они могут врезаться в кожу и вызывать раздражение, особенно при движении. Это может привести к переносу инфекции и нежелательных микроорганизмов из заднего прохода во влагалище, что может спровоцировать развитие кольпита, цистита и молочницы.

Если же от трусов и лифчиков вы отказаться не можете в летний период, то врач порекомендовала менять нижнее белье ежедневно и отдавать предпочтение хлопковым материалам. От использования ежедневных прокладок и синтетической одежды она также посоветовала отказаться.

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