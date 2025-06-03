ВС РФ уничтожили «опорник» ВСУ у Часова Яра. Лучшее видео из зоны СВО
ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ у Часова Яра
Фото, видео: Алексей Коновалов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Националисты пытались не допустить прорыва наших бойцов к югу от города, но у них ничего не вышло.
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили скопление пехоты ВСУ в украинском опорном пункте в окрестностях Часова Яра. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
«Подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, чтобы не допустить прорыва наших штурмовых групп к югу от города. Получив координаты целей, расчеты РСЗО „Град“ костромских десантников оперативно выдвинулись на огневые позиции и точным залпом реактивных ракет уничтожили пехоту противника», — сообщили в Минобороны РФ.
После этого штурмовые группы ВДВ вошли в опорный пункт и провели его зачистку.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.