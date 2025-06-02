Актера из мультсериала «Царь горы» Джонатана Джосса застрелили в Техасе
Фото: Кадр из х/ф «Abduction of the Fourth Kind», реж.: Brett Wilson Sr, 2022 г.
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Предположительно, убийцей является сосед знаменитости.
В Сан-Антонио, штат Техас, Джонатан Джосс, известный по роли Джона Редкорна в мультсериале «Царь горы», был застрелен. Об этом стало известно 2 июня из сообщения на портале TMZ.
Согласно данным портала, Сигфредо Альварес-Сега, сосед Джонатана Джосса, совершил убийство в результате конфликта. После этого Альварес-Сега уехал с места преступления на автомобиле.
Сообщается, что правоохранительные органы задержали человека, который, предположительно, причастен к инциденту, и начали расследование. В данный момент проводится опрос свидетелей для установления всех обстоятельств произошедшего.
Джонатану Джоссу было 59 лет. В его фильмографии есть такие известные работы, как «Царь горы», «Железная хватка» и «Великолепная семерка». Кроме того, он снимался в сериалах «Парки и зоны отдыха», «Талса Кинг» и «Рэй Донован».
Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Кристины Белой. Ей было 24 года, она скончалась после падения в ванной.