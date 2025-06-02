Посольство РФ в Лондоне считает нелепыми обвинения со стороны Великобритании

Фото: EPA/ТАСС

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Нападки на Соединенного Королевства не соответствуют действительности.

Российская Федерация не представляет опасности для Соединенного Королевства и его жителей, не имеет агрессивных намерений и не планирует нападать на Великобританию. Подобные утверждения британского правительства выглядят абсурдно. С таким заявлением 2 июня выступило посольство России в Лондоне.

По информации, предоставленной посольством России, утверждения британского правительства о том, что Россия якобы ведет экономическую агрессию и ежедневно совершает нападения на страну, не соответствуют действительности.

«Посольство категорически отвергает эти подложные и нелепые обвинения. И в морском, и в воздушном, и в цифровом пространстве Россия неизменно демонстрирует ответственное поведение в полном соответствии с международным правом. Доказательств обратного в Лондоне ни разу не потрудились представить, потому что их нет», — говорится в документе.

В дипломатической миссии также выразили мнение о необходимости отмены ограничительных мер, введенных в отношении Российской Федерации, которые наносят ущерб экономике Соединенного Королевства, и о поддержке мирного разрешения конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной.