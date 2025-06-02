Бывшая участница «Дома-2» умерла после падения в ванной

Фото: 5-tv.ru

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Ей было 24 года.

В результате несчастного случая в ванной комнате погибла Кристина Белая, бывшая участница телепроекта «Дом-2». Об этом сообщает издания aif.ru.

По словам близких, Кристина пыталась выбраться из ванной, когда произошло обрушение конструкции. В результате она поскользнулась и упала.

По предварительным данным, у 24-летней девушки после падения произошло внутреннее кровотечение.

Трагический случай произошел 30 мая. Похороны состоятся 4 июня в городе Карталы Челябинской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» Валери Махаффи.

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