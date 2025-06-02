Миллиард рублей: экс-главу общественной организации подозревают в мошенничестве

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Виновники могут отправиться в тюрьму на десять лет.

В мошенничестве на один миллиард рублей подозревают бывшего руководителя общественной организации «Инвалиды войны» и гендиректора центра медицинской и социальной реабилитации «Ветеран-Русь». Оба задержаны.

По версии следствия, злоумышленники незаконно получили право собственности на подмосковный санаторий на берегу Рузского водохранилища.

В комплекс входят 48 объектов недвижимости. Их фигуранты сдавали в аренду, за что получали около семи миллионов рублей ежемесячно. За махинации подозреваемым грозит лишение свободы до десяти лет.