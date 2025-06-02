Фото, видео: Reuters/Aleksandra Szmigiel; 5-tv.ru

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Наследница нового главы государства буквально затмила своего отца.

Шансов у Киева на вступление в НАТО все меньше. В Польше на президентских выборах победил Кароль Навроцкий, который выступает против приглашения Украины в альянс. И это разворот в сторону консервативных ценностей и против диктата Брюсселя — так восприняли в Европе результаты выборов.

Навроцкий выиграл с минимальным преимуществом, набрав почти 51 процент голосов, а его соперник, мэр Варшавы Тшасковский — чуть более 49. Союзник избранного президента Польши, венгерский премьер Виктор Орбан, назвал события у соседей большой победой для Польши. Зато польский премьер Дональд Туск готовится вынести в парламент вопрос о вотуме доверия правительству, чтобы прекратить дискуссии о возможных досрочных парламентских выборах.

«Мы спасем Польшу, не позволим власти Дональда Туска стать всеобъемлющей, чтобы монополия власти — злая сила, которой плевать на государственные деньги, а также правительство, которое отнимает наши великие мечты и лишает нас наших стремлений. Чтобы этой монополии не было! От всего сердца я хочу поблагодарить граждан Польши», — заявил Навроцкий.

Настоящей звездой президентских выборов в Польше называют дочь победившего политика Кароля Навроцкого. Медиа заметили чрезмерно эмоциональную реакцию ребенка на происходящее. Так, многие польские журналисты отмечают, что во время предвыборного митинга, когда выступал ее отец, девочка буквально "сходила с ума на сцене, привлекая к себе всеобщее внимание". Дочь Навроцкого корчила смешные рожицы и складывала руки в форме сердца.

Впрочем, дети политиков время от времени затмевают отцов. В середине февраля на пресс-конференции с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома четырехлетний сын Илона Маска корчил рожицы, перебивал отца и ковырялся в носу. Вытирал руки о стол президента США. Предмет интерьера — это подарок королевы Виктории, столу «Резолют» почти 150 лет. Через неделю после визита Масков мебель из кабинета отправили на реконструкцию.