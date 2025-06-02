«Грусть, боль, папа»: ослабленный болезнью Киркоров дал о себе знать из клиники

Ослабленный болезнью Киркоров дал о себе знать из клиники после месяца молчания

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Певца не было видно на публике почти месяц.

Певец Филипп Киркоров впервые появился в соцсетях после сообщений о его тяжелом состоянии. Поводом для выхода стал день рождения его отца — Бедросу Киркорову 2 июня могло бы исполниться 93 года. В трогательном посте артист признался, что до сих пор тяжело переживает утрату. Об этом рассказал 7Дней.ru.

«Ровно год назад, 2 июня 2024-го, мы отмечали 92 года папы. Первый раз в жизни встречаю лето без этого праздника. Пустота. Грусть. Боль. Папа…» — написал певец.

Фанаты с облегчением восприняли хотя бы текстовую активность звезды, хотя отсутствие видео или новых фото настораживает. Киркоров по-прежнему не выходит на связь лично, что только усиливает тревогу среди поклонников.

По словам его представителей, артист проходит восстановление после ожога на руке, осложненного диабетом. Однако многие считают, что короткое обращение — не повод для молчания. И чем дольше Киркоров избегает прямого общения, тем громче раздаются спекуляции о его состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие прогнозы Филиппу Киркорову дают врачи.