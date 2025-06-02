Обмен пленными, прекращение огня и дети: итоги второго раунда переговоров РФ и Украины

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Рюмин; 5-tv.ru

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Стороны пришли к ряду договоренностей.

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле длились более часа. Стороны обсудили документы, касающиеся урегулирования конфликта, и достигли соглашения о крупнейшем обмене военнопленными и передаче тел погибших солдат с начала специальной военной операции. Подробности встречи — в материале 5-tv.ru.

Итоги встречи

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Встреча представителей России и Украины состоялась 2 июня в Чигаранском дворце в Стамбуле. Руководитель российской делегации, Владимир Мединский, занимающий пост помощника президента России, заявил, что российский меморандум о подготовке к перемирию, который был передан украинской стороне, состоит из двух частей и содержит предложения о полном прекращении огня.

В рамках обмена между Россией и Украиной планируется вернуть от тысячи до тысячи двухсот человек. Это будет крупнейшая подобная операция за все время проведения специальной военной операции.

В процессе обмена будут задействованы военнослужащие в возрасте до 25 лет, а также тяжелобольные и раненые. Обмен будет осуществляться по принципу «всех на всех».

Для обмена тяжелоранеными бойцами стороны договорились организовать регулярные медицинские комиссии.

Российская сторона выступила с инициативой о введении режима прекращения огня на срок от двух до трех дней на определенных участках линии соприкосновения. Это позволит военным обеих сторон забрать тела погибших.

Украинская сторона выразила готовность рассмотреть это предложение в ближайшее время.

Кроме того, Москва в одностороннем порядке передаст Киеву шесть тысяч тел украинских военнослужащих, которые в настоящее время находятся в моргах.

Как пояснил Мединский, в связи с наступлением российских вооруженных сил потери среди украинских военных увеличились.

В ходе переговоров был поднят вопрос о передаче детей. Украина предоставила России список из 339 имен детей. Российская сторона выразила готовность рассмотреть ситуацию по каждому ребенку. Было отмечено, что российские военные проявляют ответственность в отношении детей. За последнее время Украине было передано 101 ребенок, а Киев вернул 20 детей.

Что сказала украинская сторона

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Вновь во главе украинской делегации встал министр обороны Рустем Умеров. Он также сообщил, что стороны достигли договоренности об обмене пленными.

По словам Умерова, Киев принял предложение России об обмене телами погибших солдат по формуле «6000 на 6000». Однако Мединский подчеркнул, что Москва не располагает информацией о наличии у Украины тел погибших российских военнослужащих и о том, будут ли они переданы.

Украинская сторона предоставила перечень детей, которые, по их мнению, были незаконно перемещены в Россию. Вновь было предложено организовать встречу глав государств для обсуждения ключевых вопросов.

Умеров выразил предположение, что президент США Дональд Трамп также мог бы принять участие в этой встрече.

Украина вновь настаивает на том, чтобы огонь был полностью прекращен на 30 дней, прежде чем обсуждать вопросы безопасности и санкций. В своем меморандуме Киев еще до начала переговоров требовал прекращения огня и гарантий безопасности, а также отказывался признавать потерю территорий.

Россия представила свои предложения по мирному урегулированию непосредственно на встрече. Киев считает, что на изучение документов потребуется неделя. Украинская сторона предложила провести следующие переговоры в период с 20 по 30 июня.

Владимир Зеленский, президент Украины, который в это время участвовал в саммите НАТО в Вильнюсе, рассказал представителям СМИ о том, что он убеждал своих партнеров усилить давление на Россию. В частности, он предлагал ограничить торговлю нефтью с Россией, ввести дополнительные санкции и вторичные пошлины.

Также он подтвердил, что стороны обменялись документами и готовятся к новому обмену пленными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны ЕС настаивают на перемирии, а сами лишь затягивают украинский конфликт.