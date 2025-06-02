Чудом никто не пострадал: кирпичная кладка обрушилась с многоэтажки в Чебоксарах

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Припаркованные во дворе автомобили оказались под завалами.

В Чебоксарах произошло обрушение кирпичной кладки с многоэтажного здания, в результате чего были повреждены несколько автомобилей, находившихся на парковке. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

В этот момент рядом с местом происшествия оказалась женщина, которая среагировала мгновенно и успела отойти в сторону. Благодаря ее быстрой реакции, она избежала опасности.

На записи с места происшествия можно заметить, как огромные каменные глыбы обрушились с невероятной силой и скоростью. Два автомобиля мгновенно превратились в груду металлолома. У соседних машин от громкого звука сработали сигнализации.

В прокуратуре Чувашской Республики сообщили, что происшествие случилось в районе Восточный Поселок. В результате инцидента были повреждены два транспортных средства. Прокуратура начала проверку по данному факту.

«Предварительно установлено, что с 17-го (технического) этажа жилого дома 2019 года постройки упали части кирпичной кладки парапета, которые повредили автотранспорт, находившийся на дворовой территории», — указано в Telegram-канале прокуратуры региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти загорелись ангары на площади 800 квадратных метров.