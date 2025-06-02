Мишустин заявил о необходимости создания условий для прорыва науки в РФ

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

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Он отметил, что важно и дальше формировать условия для выпуска прорывных решений.

В Российской Федерации следует создавать среду для прогресса в передовых научных областях. Важно не только идти в ногу с лидерами в этой сфере, но и успешно с ними соперничать. Об этом 2 июня сказал Михаил Мишустин, премьер-министр России, во время встречи, посвященной развитию электронной промышленности.

«Важно и дальше формировать условия для выпуска прорывных решений, использовать широко научный, образовательный, ресурсный потенциал. Не только чтобы догонять, но чтобы успешно конкурировать на новых и на только появляющихся, перспективных направления», — отметил премьер-министр.

Премьер-министр Мишустин подчеркнул, что для успешного развития необходимо обладать навыками создания оборудования и иметь доступ к необходимым компонентам в области материалов и химии.

Он также упомянул о программе развития электронной промышленности, которая включает в себя разработку технологий, материалов, химических веществ и инструментов для проектирования электронных устройств.

Одной из ключевых целей Мишустин назвал повышение конкурентоспособности российской литографии.

Глава правительства Российской Федерации отметил, что технологии, способные решать сложные задачи, такие как искусственный интеллект и обработка больших данных, служат фундаментом для создания «умных» систем управления, платформ для моделирования испытаний и «автономного принятия решений на основе прогнозов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин объявил о намерениях сократить ненефтегазовый дефицит в России.