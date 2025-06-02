Второй раунд переговоров между РФ и Украиной завершился в Стамбуле
Борис Сатаров 42 0
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Фото: © РИА Новости/Александр Рюмин
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Встреча длилась более часа.
Встреча представителей России и Украины, состоявшаяся во дворце Чириган в Стамбуле в рамках второго рануда переговоров, подошла к концу. Об этом сообщил источник "Известий", знакомый с ситуацией.
Беседа продолжалась более 60 минут и проходила на русском языке.
На данный момент нет сведений о конкретных результатах, достигнутых в ходе переговоров между сторонами.
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