Второй раунд переговоров между РФ и Украиной завершился в Стамбуле

Фото: © РИА Новости/Александр Рюмин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Встреча длилась более часа.

Встреча представителей России и Украины, состоявшаяся во дворце Чириган в Стамбуле в рамках второго рануда переговоров, подошла к концу. Об этом сообщил источник "Известий", знакомый с ситуацией.

Беседа продолжалась более 60 минут и проходила на русском языке.

На данный момент нет сведений о конкретных результатах, достигнутых в ходе переговоров между сторонами.

Новость дополняется.