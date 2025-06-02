Второй раунд переговоров между РФ и Украиной завершился в Стамбуле

Борис Сатаров 42 0
Второй раунд переговоров между РФ и Украиной завершился в Стамбуле
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Фото: © РИА Новости/Александр Рюмин

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Встреча длилась более часа.

Встреча представителей России и Украины, состоявшаяся во дворце Чириган в Стамбуле в рамках второго рануда переговоров, подошла к концу. Об этом сообщил источник "Известий", знакомый с ситуацией.

Беседа продолжалась более 60 минут и проходила на русском языке. 

На данный момент нет сведений о конкретных результатах, достигнутых в ходе переговоров между сторонами.

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