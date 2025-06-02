Выбирают опасный маршрут: эстонские танкеры идут в обход вод России по отмели

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Изменения произошли после задержания РФ судна Green Admire.

Танкеры с нефтью из Эстонии стали выбирать маршрут в обход российских вод по отмели. Об этом сообщает издание EADaily со ссылкой на автоматизированную информационную систему (АИС) судов.

Первым танкером, который выбрал подобный маршрут, стал Seaways Sabine. Он прибыл в самый восточный порт Эстонии — Силламяэ. Судно, принадлежащее американской компании Diamond S Management и управляющееся гонконгской Anglo-Eastern — одним из крупнейших судовых операторов мира, прошло вдоль морской границы по опасной для таких больших кораблей отмели.

Подобное решение было принято после того, как 18 мая российской стороной был задержан танкер Green Admire, который вывозил сланцевую нефть в Роттердам. На следующий день судно было отпущено. Вопреки предположению многих политиков, команда корабля сама виновата в сложившейся ситуации, сообщило ВМС Эстонии.

«Россияне несколько раз предупреждали танкер о входе в опасную зону и приказывали изменить курс. Неясно, стал ли причиной инцидента языковой барьер, нежелание танкера совершать более длинный маршрут или то, что предупреждения российских властей попросту не были услышаны. Известно, что при отправке судно было в технически исправном состоянии», — пояснили представители ВМС Национальному эстонскому телевидению.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Эстония не стала извиняться за атаку своих ВМС на российский танкер.