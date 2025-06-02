Второй раунд переговоров между Россией и Украиной стартовал в Стамбуле

Фото, видео: 5-tv.ru

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Анкара надеется на прогресс.

Второй раунд переговоров между представителями России и Украины стартовали в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан перед началом встречи обратился к делегациям с речью, подчеркнув, что в первом раунде диалога уже наметились «важные шаги».

Фидан также отметил, что в центре внимания второго раунда — обсуждение возможного прекращения огня.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как заявил Фидан, поддерживает прямую связь как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Анкара старается сохранить платформу для диалога и продолжает играть роль посредника, стремясь удержать стороны за столом переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская делегация привезет с собой в Стамбул проект меморандума и ряд инициатив, нацеленных на поиск мирного решения конфликта на Украине. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, переговоры вновь возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Захарова также подчеркнула, что участие в переговорах ограничится только представителями России и Украины — ни Турция, ни другие страны к обсуждению подключаться не будут.