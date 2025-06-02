Делегации России и Украины прибывают ко дворцу Чираган для начала переговоров

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Встреча двух стран начинается со вступительного слова главы МИД Турции.

Вот, что известно о процедуре переговоров. Обе делегации уже приехали. Глава МИД Турции Хакан Фидан скажет вступительное слово для СМИ. На встрече наша сторона представит меморандум по урегулированию конфликта.

Некоторые детали предложения Киева уже появились в прессе. Они требуют безусловного прекращения огня и отказываются брать на себя обязательство о нейтралитете. Также Украина настаивает на отсутствии международного признания освобожденных территорий в составе России.

Прямо сейчас у дворца Чираган находится корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Встреча должна начаться с минуты на минуту. И вот турецкая сторона опубликовала протокол, то есть как все будет выглядеть. Сначала с приветственным словом выступит министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на правах хозяина. А дальше уже сама встреча России и Украины.

Нашу делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также в составе переговорной команды замминистра обороны Фомин, замминистра иностранных дел Галузин и помощник и начальник Главного управления Генерального штаба Котюков. Украинскую делегацию возглавляет по-прежнему Умеров.

Красными ковровыми дорожками, которые ведут во дворец, до сих пор никто не воспользовался. Зато организаторы несколько минут назад позвали рабочего, который мыл окна на втором этаже — турки очень трепетно относятся к организации переговоров.

Для журналистов тоже создали самые комфортные условия. Ну, например, поставили вот этот шатер, он дает тень, которой так не хватало на предыдущих переговорах.

Журналисты оккупировали буквально всю территорию около дворца, ищут лучшие позиции для стендапов, для прямых включений. Очень серьезные меры безопасности приняты, везде дежурит полиция, пропускают через рамки, аппаратуру просвечивают, просвечивают все сумки. Со стороны Босфора постоянно дежурят катера полиции и катер береговой охраны.

Для турецкой стороны очень важно, чтобы эти переговоры прошли на высочайшем уровне.

«Сейчас Стамбул занял важное место, особенно в сфере международных отношений и дипломатии. Одним из важных моментов для Турции здесь является то, что она является частью Запада. Не менее важный фактор — то, что у нее очень хорошие отношения с Россией, и что она может развивать с Москвой равные, суверенные и взаимно доверительные отношения», — подчеркивает Джихан Гуньел, преподаватель стамбульского университета Румели.

Стороны должны сегодня обменяться меморандумом. Меморандум — это документ, в котором изложено, как стороны предполагают, что конфликт завершится. Но свой текст украинцы отправили российской стороне, и в нашей делегации рассказали, что текст на украинском и на английском языках. То есть для Киева очень важно подчеркнуть собственную идентичность. В нашей делегации отреагировали с юмором, сказали: «Да хоть на японском». В составе делегации есть знатоки и японского, ну а с украинским и английским уж как-нибудь разберутся.

Киев сделал все, чтобы этот документ попал в западную прессу. И вот согласно этим утечкам, Киев будет требовать максимум. То есть полное прекращение огня обмена всех на всех. Требуют сохранить за собой право размещения на территории любых иностранных войск, а также право на вступление в блок НАТО. А территориальные вопросы, наоборот, откладываются, как минимум, до предположительной встречи лидеров. Это точка зрения украинской стороны.

Но также известно, что до встречи с Россией украинцы встретились с европейцами, видимо, чтобы получить ЦУ.