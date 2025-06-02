Сотни спортивных врачей обсудили новейшие методики лечения на форуме в Сириусе и Петербурге

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В России прошел масштабный СПОРТМЕДФОРУМ — 2025.

Спорт высших достижений, конечно, невозможен без травм. Как максимально быстро вернуть чемпионов в строй, обсудили ведущие спортивные врачи России. В Петербурге и Сириусе прошел масштабный форум, посвященный спортивной медицине. Как рассказали доктора, на вооружении клиник сегодня самые новейшие технологии, в том числе лазеры и роботы. Как они помогают лечить и восстанавливать наших футболистов, хоккеистов и атлетов — увидел корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Как ни крутись, а уровень координации повысится, и работа глубоких мышц спины улучшится. Пара вспышек лазера — и хроническая боль отступает.

«СпортМедКлиника» в Сириусе задает самые высокие стандарты диагностики и лечения профессиональных атлетов. И принимает международную конференцию «Спортмедфорум».

Современные аппараты, конечно, могут очень многое, но заботливые руки врача пока не заменить.

«Обязательно любой врач должен обладать мануальными навыками. Он должен знать хотя бы приблизительно мануальное тестирование, чтобы уже определить какую-то ведущую дисфункцию», — подчеркивает доктор медицинских наук Павел Гузалов, главный врач санатория «Белые ночи», профессор кафедры физической и реабилитационной медицины ФГБОК ВО СЗГМУ имени Мечникова Минздрава РФ.

Травматологи, ортопеды, массажисты — в Сириусе очно и онлайн больше 500 специалистов. «Спортмедфорум» и конференция континентальной хоккейной лиги впервые проводятся вместе.

«У нас на самом деле очень большая, крупная семья, которая объединяет всех хоккейных врачей. И такой форум — это один из способов, чтобы врачи спокойно могли пообщаться, познакомиться с другими коллегами», — отмечает Асхаб Гаджиев, руководитель медицинского направления КХЛ.

Только в прошлом сезоне в КХЛ зарегистрировали 282 травмы у хоккеистов. Каждый клуб заинтересован в том, чтобы игрок, особенно топовый, скорее вернулся на лед.

«Методики, которые мы сейчас применяем в спортивной медицине, они, действительно, мирового уровня сейчас», — подчеркивает Дмитрий Батушенко, главный врач ХК «Авангард».

Чтобы поставить на ноги профессионального спортсмена, работает целая команда врачей. У «СпортМедКлиники» есть собственные, уникальные программы и наработки.

«Мы можем при тяжелых травмах использовать знания наших коллег и сформировать мультидисциплинарную реабилитационную команду, поделиться своими компетенциями, и грамотно комплексно подойти к решению даже самых сложных моментов», — отмечает кандидат медицинских наук Геннадий Загородный, заместитель главного врача по спортивной медицине «СпортМедКлиники».

В спорте, как и в жизни, не всегда легко найти баланс. Между желанием достичь выдающихся результатов и стремлением сохранить здоровье. К сожалению, спорт высоких достижений без травм не бывает.

И травмы эти, как правило, тяжелее, чем у обычных людей. Нагрузка на суставы и кости у спортсменов — значительно больше. Об этом говорили уже в Петербурге. Лучшие травматологи делились опытом проведения сложнейших операций.

«Скорости, которые были в футболе 50 лет назад (или в хоккее), и которые сейчас, они, разумеется, другие. Соответственно, чем выше физика, чем выше энергетика, тем сложнее и тяжелее травма. Задача, которую ставят перед врачом, максимально быстро, с минимальной какой-то дополнительной травмой решить данную задачу», — объясняет кандидат медицинских наук Дмитрий Савицкий, заведующий отделением травматологии и ортопедии клиники «ММЦ» на Малой Конюшенной.

Дмитрий Савицкий поставил на ноги не одного чемпиона. Арина — член юниорской сборной России по спортивной гимнастике. Осенью на тренировке подвернула ногу, и разорвала миниск. Консервативное лечение не помогло, ей сделали операцию.

«Прооперировались. Начали восстанавливаться. Вот недавно в апреле были первые соревнования после травмы. Выступила хорошо. Заняла первое место в финале на брусьях», — вспоминает Арина Васильева, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике школы олимпийского резерва Калининского района Санкт-Петербурга.

Финал «Спортмедфорума» прошел в клинике высоких технологий «Белоостров». Родители, тренеры, врачи вместе обсуждали, как добиваться высоких результатов, что приводит к травмам и как обезопасить спортсменов. Для юных атлетов провели мастер-классы по оказанию первой помощи.

Уникальная возможность — увидеть, как работают врачи скорой помощи. В роли пациента на каталке — стажер отделения. Его везут в противошоковый зал.

Конференции, организованные научно-образовательным институтом «ММЦ», — собрали в Сириусе и Петербурге в общей сложности — больше тысячи участников. Без работы этих врачей и экспертов — никаких бы побед не было.