С Вилючинского вулкана спасли туриста

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Мужчина сломал ногу на высоте около 1700 метров.

На Камчатке спасатели вытащили туриста, который получил травму на Вилючинском вулкане. Путешественник сломал ногу на высоте почти двух километров.

Из-за крутого склона вертолет не смог приземлиться на месте ЧП. Спасателей высадили почти в полукилометре от пострадавшего.

Спускать его пришлось на санях. В МЧС добавили, что туристы совершали подъем, нарушив важнейшие правила безопасности. Группа не зарегистрировала свой маршрут.

Ранее 5-tv.ru писал, что крымские пляжи прошли проверку Роспотребнадзора. Проверки ведутся регулярно, но в этом году надзор усилили. Мониторинг охватывает не только пляжи Крыма и Севастополя, но и морепродукты — каждую партию рыбы и дары моря исследуют в лабораториях полуострова и в Москве.