Фото, видео: www.globallookpress.com/US Navy; 5-tv.ru

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Коварные планы намерен утвердить премьер-министр страны.

Далеко не все на западе стремятся к миру. Так в Великобритании запланировали построить сразу 12 атомных подводных лодок. Как сообщили в британском правительстве, королевский флот увеличат именно для сдерживания России.

В Лондоне не скрывают, что готовятся к прямому столкновению с нашей страной. И как раз сегодня Кир Стармер представит стратегический обзор по вопросам обороны.

А недавно дом британского премьера в Лондоне подожгли. Это случилось в начале мая. В деле начали тут же искать «русский след», об этом писал 5-tv.ru.

Полицейские задержали первого подозреваемого 13 мая, им оказался 21-летний молодой человек. Началось расследование. Спустя два дня был обнаружен второй предполагаемый поджигатель. К 17 мая правоохранители его арестовали, а 19-го поймали третьего сообщника. Известно, что из трех подозреваемых двое — украинцы, один — гражданин Румынии (рожденный на Украине. — Прим. ред.).





