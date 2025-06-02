Видела в гримерке: Катя Лель раскрыла правду об отношениях Григория Лепса и Авроры Кибы

Фото, видео: Владимир Андреев/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица ответила на вопрос, считает ли звездный союз фикцией.

Отношения певца Григория Лепса с его юной возлюбленной Авророй Кибой настоящие. По крайней мере, в этом уверена певица Катя Лель, о чем она рассказала 5-tv.ru во время сольного концерта IVAN в клубе «Давай Лама».

«То, что видела я в нашей гримерке, она за ним прям старалась присматривать и быть очень искренней — быть настоящей второй половиной, которая рядом с мужчиной», — отметила артистка.

Аврора Киба и Григорий Лепс поразили публику, когда в июне 2024 года вместе появились на музыкальной премии. Тогда певец сразу заверил, что его намерения серьезны, и возможно, они приведут к свадьбе. Сама девушка тоже не отрицает этого.

Они впервые встретились в особняке ее родителей. Григорий сразу же заметил симпатичную и образованную девушку. У них нашлось немало общих интересов. После тяжелого развода с супругой Анной Шаплыковой встреча с юной Авророй вдохнула в артиста новые эмоции и чувства. Он тут же начал осыпать ее подарками, водить по ресторанам.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая невеста Григория Лепса тянет со свадьбой.