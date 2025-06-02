Дополнительный отпуск многодетным родителям могут начать предоставлять в РФ

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Дни отдыха смогут суммироваться с основным периодом или использоваться отдельно.

Законопроект о ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске в 14 дней для многодетных родителей рассмотрят в Госдуме. Соответствующий документ оказался в распоряжении РИА Новости.

Предоставлять дни отдыха предлагается в удобное работнику время. По задумке авторов инициативы, при наличии письменного заявления сотрудника отпуск смогут присоединить к части основного, а также его можно будет дробить или использовать полностью, отдельно от положенных 28 днях отдыха. Однако переносить указанный отпуск на следующий рабочий год запретят.

Инициатива призвана оказывать поддержку тем родителям, которые воспитывают трое и больше детей. Уточняется, что мера должна поддержать семьи, значительно повлиявшие на демографическое развитие страны, и связанные с повышенной нагрузкой из-за воспитания нескольких несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru писал, на какие нацпроекты выделят дополнительные средства.