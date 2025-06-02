В РФ могут разрешить тонировку на передних стеклах автомобиля

В Госдуму внесут проект об использовании тонировки на передних боковых стеклах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Авторы инициативы считают, что это поможет избежать «ослепления» водителей.

Законопроект с разрешением на использование водителями тонировки передних стекл при их светопропускании не менее 60% от установленного техническим регламентом внесут в Госдуму. С инициативой выступил депутат Ярослав Нилов, пишет РИА Новости.

Административная ответственность, что следует из пояснительной записки, наступит при светопропускании передних боковых стекол менее 42%. За нарушение требования предлагается установить штраф — одна тысяча рублей.

За управление автомобилем с установленным ветровым стеклом, в том числе покрытым прозрачными цветными пленками, светопропускание которого не соответствует установленному показателю, предлагается штрафовать в размере трех тысяч рублей.

В качестве аргумента в документе уточняется, что тонирование стекол автомобиля разрешено во множестве стран, поскольку оберегает от прямого солнечного воздействия. К тому же оно исключает «ослепление» водителя солнечными лучами и снижает температуру нагрева салона.

Сейчас лобовое и передние боковые автомобильные стекла тонировать можно, но пропускать при этом затемнение должно не менее 70% света. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что наказание за езду в состоянии лекарственного опьянения могут ужесточить.