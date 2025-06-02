«Была в ужасе»: Меган Маркл разочаровалась в принце Гарри сразу после свадьбы

Фото: www.globallookpress.com/Darryl Dyck

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Бывшая актриса мечтала о роскошной жизни в королевской семье, но реальность оказалось иной.

Супруга принца Гарри, Меган Маркл, мечтала о больших доходах любимого, но после замужества разочаровалась в выборе. Об этом пишет StarHit.ru со ссылкой на слова одного из сотрудников, приближенных к королевской семье Великобритании, приведенных в книге Тома Куинна «Да, мэм: тайная жизнь королевских слуг».

«Она ждала миллиардера, а получила миллионера», — пояснил источник.

Он отметил, что Меган желала роскошной жизни, но в итоге получила небольшой дом без прислуги вместо Букингемского дворца или Виндзорского замка.

«Она была в ужасе», — отметил Куинн.

Особняк, который предоставили принцу Гарри, просторный для обычной семьи. Площадь дома составляет 120 квадратных метров. В нем есть две спальни, две гостиные, ванная комната и сад.

При этом бывшую актрису Меган Маркл не устроило, что дом супруги наследника британского престола Кейт Миддлтон и принца Уильяма больше. К тому же, как объяснил Куинн, Меган пугало, что маленький, в ее представлении, дом — отражение отношения короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы к ее мужу.

«Она просто не понимала, что настоящих членов королевской семьи не особо волнуют дома и материальные блага, потому что они всегда их имели и воспринимали как должное», — объяснил Куинн.

Автор книги предположил, что именно Маркл привила принцу Гарри чувство «запасного» наследника и настроила его против родных.

К тому же, сотрудник дворца в отставке вспомнил о начале череды конфликтов с появлением Меган в королевской семье.

«Только когда он начал чувствовать, что с ним обращаются как с гражданином второго сорта, начал нарастать гнев, а затем последовали ссоры — а их было много. В итоге — разрыв», — высказывался он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл уличили в обмане и подняли на смех.