Постоянно клонит в сон? Названа неожиданная причина повышенной утомляемости

Фото: 5-tv.ru

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Опасными симптомами могут быть тремор пальцев рук и снижение веса.

Повышенная утомляемость часто возникает при заболеваниях щитовидной железы. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала эндокринолог Камиля Табеева.

По словам врача, нездоровое функционирование щитовидной железы — гипотиреоз — может стать катализатором для общего упадка сил. При этом такие симптомы, как слабость, забывчивость и сонливость часто считают следствием сезонности, тяжелого рабочего графика, неправильного питания или стресса, поэтому не спешат за консультацией к специалисту.

Эксперт отметила, что избыток гормонов щитовидной железы — тиреотоксикоз — ведет к слабости, тремору пальцев рук, учащенному сердцебиению и снижению веса.

К тому же усталость, которая исходит из-за заболеваний щитовидной железы, возможно отличить от обычной.

«Такая утомляемость может быть достаточно выраженной — пациенты иногда говорят, что не могут оторвать голову от подушки. Также многие пациенты замечают, что спят больше обычного, но все равно чувствуют себя „разбитыми“. Им не хватает энергии для физических упражнений, утром может быть трудно встать с постели и начать день», — пояснила специалист.

Помимо этого, у таких пациентов наблюдается повышенная эмоциональность. Эксперт отметила важность своевременного обращения к эндокринологу, если было замечено истощение или перенапряжение организма. В этом случае помогает сдача крови для анализа нарушений в работе органа.

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