«Считали друг друга сразу»: Катя Лель о знакомстве с целительницей Джуной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Знаменитости сразу же смогли найти контакт без общения.

Заслуженная артистка РФ Катя Лель считает целительницу бывшего президента СССР Михаила Горбачева, Джуну, масштабной личностью. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на сольном концерте IVAN в столичном клубе «Давай Лама».

Исполнительница поделилась тем, что познакомилась в своем время с Джуной, однако ее видению не следовала.

«Считаю, что у каждого есть своя энергия, каждый человек уникален в своем масштабе, абсолютно», — пояснила она.

Виделись Лель и целительница всего один раз, однако за столь не продолжительное знакомство, хотя поговорить им и не удалось, особый контакт знаменитости все же установили.

«Она, конечно, масштабная. Энергетика. Она раз и четкое внимание на меня. Просканировала и отметила. То есть мы друг друга считали сразу», — заключила певица.

В 1990-е, как рассказывала сама Джуна, когда у Горбачева ухудшилось состояние здоровья, она занималась лечением лидера, однако никогда не была в должности его врача официально. Целительница скончалась в 2015 году от тяжелой болезни.

Ранее, писал 5-tv.ru, Катя Лель рассказала об открывшемся ей даре после встречи с инопланетянами.