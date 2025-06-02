«Вторая мама»: крестница Дианы Гурцкая посвятила ей песню

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Народная артистка РФ помогала начинающей певице заниматься вокалом.

Певица Диана Джалагония посвятила своей крестной маме, народной артистке РФ Диане Гурцкая, песню. Об этом молодая исполнительница рассказала 5-tv.ru во время сольного концерта IVAN в столичном клубе «Давай Лама».

«Диана для меня не просто крестная, она для меня вторая мама. И это человек, который меня крестил, конечно же, который был со мной рядом, когда я проходила всевозможные вокальные конкурсы. Она меня распевала, она со мной занималась вокалом», — рассказала певица.

Крестница Дианы Гурцкая — Диана Джалагония. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Во время презентации альбома Джалагония чувствовала сильнейшую поддержку, так как крестная стояла в первых рядах и подбадривала.

«Она мой ангел-хранитель», — призналась певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Диана Гурцкая почтилa память мужа, ушедшего из жизни два года назад. В своем личном блоге артистка призналась, что после утраты для нее остановился мир. Она продолжает принимать боль и учится хранить любовь, несмотря на расстояние между ними.