«Вторая мама»: крестница Дианы Гурцкая посвятила ей песню
Певица Диана Джалагония посвятила своей крестной маме Диане Гурцкая песню
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Народная артистка РФ помогала начинающей певице заниматься вокалом.
Певица Диана Джалагония посвятила своей крестной маме, народной артистке РФ Диане Гурцкая, песню. Об этом молодая исполнительница рассказала 5-tv.ru во время сольного концерта IVAN в столичном клубе «Давай Лама».
«Диана для меня не просто крестная, она для меня вторая мама. И это человек, который меня крестил, конечно же, который был со мной рядом, когда я проходила всевозможные вокальные конкурсы. Она меня распевала, она со мной занималась вокалом», — рассказала певица.
Во время презентации альбома Джалагония чувствовала сильнейшую поддержку, так как крестная стояла в первых рядах и подбадривала.
«Она мой ангел-хранитель», — призналась певица.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Диана Гурцкая почтилa память мужа, ушедшего из жизни два года назад. В своем личном блоге артистка призналась, что после утраты для нее остановился мир. Она продолжает принимать боль и учится хранить любовь, несмотря на расстояние между ними.