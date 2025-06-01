В Брянской области взорвут рухнувший на поезд мост, не подлежащий восстановлению
Фото, видео: пресс-служба губернатора Брянской области Александра Богомаза; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Сооружение будут демонтировать с помощью контролируемого взрыва.
Автомобильный мост в Брянской области, который рухнул на пассажирский поезд, не подлежит восстановлению и будет уничтожен с помощью направленного взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Александра Богомаза.
С первых минут аварии на месте постоянно находится сам глава Брянской области, лично контролируя ход работ. Для разбора обрушившихся конструкций брянские дорожные предприятия предоставили тяжелую специализированную технику — гидромолот и гидроножницы.
Решение о взрыве приняли после тщательной оценки состояния моста: восстановить его оказалось невозможным. Ситуация остается под контролем, а работы идут в режиме повышенного внимания, чтобы минимизировать последствия ЧП и как можно скорее вернуть транспортную инфраструктуру в строй.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больницах находятся 55 человек, пострадавших при обрушении автомобильного моста на пассажирский поезд в Брянской области.
Трагедия произошла 31 мая в 22:50 по московскому времени: мост рухнул прямо на поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Следственный комитет подтвердил, что причиной ЧП стал подрыв.