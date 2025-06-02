«Ситуация пугает»: экс-мужа Кати Лель до сих пор не могут найти

Экс-мужа Кати Лель до сих пор не могут найти с апреля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Предприниматель бесследно исчез полтора месяца назад.

С момента исчезновения бывшего мужа заслуженной артистки России Кати Лель прошло полтора месяца, а о его судьбе до сих пор ничего неизвестно. Об этом певица заявила корреспонденту 5-tv.ru на сольном концерте исполнителя IVAN в столичном клубе «Давай Лама».

«Его мама вообще там в шоках», — поделилась певица.

Предприниматель Игорь Кузнецов пропал 13 апреля во Франции. По словам родственников, он мог утонуть в море, но водолазы обследовали акваторию — безрезультатно. Ни тела, ни вещей, ни малейшего следа. Мужчина будто растворился.

Катя Лель и Кузнецов развелись в 2023 году после 15 лет брака. У них есть общая дочь Эмилия. Последний раз певица виделась с экс-супругом два года назад.

«Ситуация пугает», — добавила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Катя Лель повстречалась с представителями внеземной цивилизации. По ее словам, эта необычная встреча оказалась весьма плодотворной — артистка уверена, что инопланетяне наделили ее даром исцеления.