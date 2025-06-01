Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Украинские боевики базировались в районе населенного пункта Гвардейское.

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по палаточному лагерю украинской армии, расположенному на полигоне «Новомосковск» в районе населенного пункта Гвардейское в Днепропетровской области. Соответствующие кадры опубликовали в Минобороны России.

Согласно информации, предоставленной ведомством, удар был нанесен по позициям 158-й и 33-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

На видеоматериалах, предоставленных Минобороны РФ, отчетливо видно, что цели были успешно поражены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.