Загородный дом Шаляпина пугает соседей: «Какая-то трава опасная»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Что происходит на участке артиста?

Прохор Шаляпин угодил в новый скандал. Подмосковный дом артиста, который он приобрел совсем недавно, мешает его некоторым соседям. Дело в том, что шоумен забросил участок, а он, в свою очередь, зарос сорняками.

Соседи Шаляпина начали выражать недовольство. Одна из местных жительниц активно требует, чтобы артист привел в порядок свой участок. В противном случае она угрожает обратиться в соответствующие органы и добиться наложения штрафов.

«Дом пока стоит. Еще траву бы там кто-нибудь косил, а то совсем никто не хочет, даже за деньги. У меня соседка там — надзорный орган номер один. Постоянно звонит мне и говорит: „У тебя там трава, я вызываю…“ Сейчас же за это штрафы приходят. Там еще какая-то трава опасная, которая заходит и на ее участок», — рассказал Шаляпин в программе на федеральном телеканале.

Артист и сам признает, что его дом выглядит пугающе и напоминает съемочную площадку фильма ужасов.

«Вы видели дом Фредди Крюгера? Ну примерно так мой загородный дом сейчас выглядит», — пошутил он.

В результате Шаляпин принял решение передать дом своим близким, рассчитывая, что в будущем его мать сможет создать на участке сад или огород. Сам же артист планирует приобрести готовое для проживания жилье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шаляпин потратил 14 миллионов рублей на подарок. Он приобрел и полностью отремонтировал двухкомнатную квартиру для своей мамы в подмосковных Мытищах.