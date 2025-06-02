Ка-52М уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Вертолет Ка-52М уничтожил пункт управления дронами ВСУ
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Удар наносился авиационными ракетами.
Экипаж ударного вертолета Ка-52М уничтожил пункт управления и место запуска украинских беспилотников в зоне ответственности группировки войск «Центр». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.