Более 50 человек госпитализированы после ЧП с поездом в Брянской области

Фото, видео: Евгений Мессман/ТАСС; 5-tv.ru

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В Минздраве РФ уточнили, что четверо пассажиров состава находятся в тяжелом состоянии.

В больницах находятся 55 пострадавших в результате обрушения моста на поезд в Брянской области. Информацию уточнили в Минздраве РФ.

«По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 55 пострадавших. Четверо из них, в том числе ребенок — в тяжелом состоянии», — уточнил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее 31 мая в 22:50 по московскому времени, в Брянской области автомобильный мост рухнул, серьезно повредив пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Следственный комитет подтвердил версию подрыва, именно он стал причиной инцидента. В результате ЧП погибли семь человек.

Позже, около трех часов ночи, железнодорожный мост обрушился во время движения грузового локомотива в Железногорском районе Курской области. В этом инциденте обошлось без погибших, три человека из бригады тепловоза пострадали и были оперативно доставлены в больницу. Причиной этого ЧП также стал подрыв.

Утром 1 июня стало известно и о повреждении путей на участке Унеча — Жеча снова в Брянской области. Корреспондент «Известий» Павел Мельник, который находится на месте инцидента, заявлял, что только один из обнаруженных здесь двух снарядов сдетонировал. Повреждений составам нанесено не было, пострадавших нет.