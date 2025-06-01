Минобороны сообщило об атаке ВСУ на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях

Фото: www.globallookpress.com/Ilan Assayag

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Все попытки нанести удар на военные объекты были отражены.

Киевский власти организовали серию атак с применением FPV-дронов в попытке ударить по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все… атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточняют, что все очаги возгорания были ликвидированы. Жертв нет как среди российских военных, так и среди гражданских.

Ранее 5-tv.ru писал, что 31 мая был совершен подрыв автомобильного моста в Брянской области. В результате конструкция обрушилась на пассажирский поезд — погибло семь человек. В регионе объявлен трехдневный траур. На другом участке путей в области были обнаружены взрывные устройства, одно успело сдетонировать, второе нет. Никто не пострадал.