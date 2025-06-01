Дроны ВСУ атаковали военную часть в Иркутской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Также совершен налет на Мурманскую область.
ВСУ предприняли атаку на военную часть в поселке Средний в Иркутской области. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Он подчеркивает, что это была первая атака, совершенная в Сибири.
«В соцсетях появляется много противоречивой информации насчет взрывов в Усольском районе… Известно, что это была атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске», — уточнил глава области.
Кобзев отметил, что точное число беспилотников пока не было подсчитано, но источник, с которого был осуществлен запуск дронов, уже обезврежен. На месте работают сотрудники силовых структур. Сам глава области тоже находится в Усольсклом районе, организован оперштаб.
«Угрозы жизни и здоровью мирных жителей — нет», — заключил Кобзев.
В то же время был совершен налет на Мурманскую область. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.
«На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. Работает ПВО, правоохранители и экстренные службы», — уточнил чиновник.
Ранее 5-tv.ru писал, что московские врачи оказывают помощь пострадавшим под Брянском.