«В армии учили»: пассажир пострадавшего из-за обрушения моста поезда помог перебинтовать ногу раненому

Фото, видео: Евгений Мессман/ТАСС; 5-tv.ru

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Инцидент в Брянской области, жертвами которого стали семь человек, произошел вечером 31 мая.

Пассажиры пострадавшие в результате обрушения моста на поезд в Брянской области, помогали друг другу. Молодой человек по имени Никита в беседе с 5-tv.ru рассказал, как перебинтовывал ногу раненому мужчине.

«Ногу пробило, я организовал ему первую помощь. Сотрудник полиции принес медикаменты, а я ему перебинтовал — в армии учили, когда служил. Там уже дальше сотрудники скорой помощи помогали», — отметил пострадавший.

Также Никита рассказал, как увидел сломавшего руку семилетнего мальчика. Он позвал ему на помощь медиков, которые сделали ребенку укол.

Накануне вечером, 31 мая, в Брянской области автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Следственный комитет подтвердил версию подрыва, который стал причиной инцидента. В результате ЧП погибли семь человек. В области объявлен трехдневный траур.

Позже ночью железнодорожный мост обрушился во время движения грузового локомотива на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка Железногорского района Курской области. В этом инциденте, к счастью, обошлось без погибших, однако у одного из машинистов состава повреждены ноги. Три человека из бригады тепловоза были оперативно доставлены в больницу, их здоровью ничего не угрожает. Причиной этого ЧП также стал подрыв.