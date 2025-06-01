Российские войска освободили Алексеевку в Сумской области

Фото: © РИА Новости

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Потери ВСУ за сутки составили 510 боевиков.

Населенный пункт Алексеевка в Сумской области был освобожден российскими войсками. Об этом в ходе очередного брифинга сообщило Минобороны РФ.

«Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — уточнили в ведомстве.

Всего же за сутки неприятель потерял свыше 510 боевиков, пять бронетранспортеров, в том числе иностранного производства (Финляндии и США. — Прим. ред.), семь автомобилей, три артиллерийских орудия, а также две радиолокационные станции.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские силы стремительно продвигаются в зоне СВО. Прошлая неделя была одной из самых успешных для российской армии с начала СВО. Было освобождено 15 населенных пунктов, причем на совершенно разных участках зоны боевых действий.

Успехи признают уже даже и украинские спонсоры, отмечая самые быстрые с начала года темпы продвижения российских войск.