Назвал дату? SHAMAN раскрыл подробности предстоящей свадьбы с Мизулиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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О романе пары стало известно в марте.

Свадьба народного артиста Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, может состояться летом. Об этом заявил артист в эфире передачи на федеральном канале.

«Как говорит мой друг Григорий Лепс, свадьба будет летом, не знаю какого года, но будет летом», — поделился он.

Дронов отметил, что официально попросил возлюбленную вступить с ним в отношения 9 марта. Он добавил, что предлагать встречаться уже не популярно, однако это является важным этапом для девушек. По словам исполнителя, пара решила открыто заявить о своей любви, чтобы избежать лишних слухов.

Ранее 5-tv.ru эксклюзивно рассказывал о том, как Мизулина и Дронов проводят время вместе. Исполнитель поделился, что его избранница следит за правильным питанием в их паре. А он, в свою очередь, уделяет все свободное время возлюбленной. И даже, находясь на гастролях, не обделяет ее вниманием.