+ Повреждение пути обнаружено на железнодорожном участке в Брянской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Ранее в регионе был подорван автомобильный мост, который обрушился на пассажирский поезд. В результате инцидента погибли семь человек.

Обнаружено повреждение пути на железнодорожном участке Унеча — Жеча в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 10:52 на участке Унеча — Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути», — написал чиновник.

Богомаз добавил, что пострадавших нет, но временно на этом участке пути не ходят как пригородные поезда, так и поезда дальнего следования.

Накануне, 31 мая в 22:50 по московскому времени, в Брянской области автомобильный мост рухнул, серьезно повредив пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Об этом ранее писал 5-tv.ru. Следственный комитет подтвердил версию подрыва, который стал причиной инцидента. В результате ЧП погибли семь человек.

Позже, около трех часов ночи, железнодорожный мост обрушился во время движения грузового локомотива в Железногорском районе Курской области. В этом инциденте обошлось без погибших, три человека из бригады тепловоза пострадали и были оперативно доставлены в больницу. Причиной этого ЧП также стал подрыв.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин держит ситуацию в Брянской области под личным контролем.