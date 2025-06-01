Пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области детей доставят в Москву

Фото: 5-tv.ru

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Опубликован список пассажиров, которым потребовалась медицинская помощь.

Детей, пострадавших при крушении моста на пассажирский поезд в Брянской области, доставят авиамедицинской бригадой в Москву. Информацию подтвердил столичный территориального научно-практический центр медицины катастроф ДЗМ в своем Telegram-канале.

В частности пятимесячного малыша и семилетнего ребенка уже готовы принять в Клинике доктора Рошаля. У последнего, отмечается в сообщении, диагностирована черепно-мозговая травма и закрытый перелом плеча.

Также известно, что пострадавший в ходе инцидента четырехлетний ребенок будет обследован в Российской детской клинической больнице (РДКБ).

Меж тем, в распоряжении 5-tv.ru, имеется полный список пострадавших при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области. В нем — 66 имен: Папковская Е., Дудрев А., Зинченко А., Спехина Г., Дедечко Т., Колотилко В., Колотилко С., Федор Г., Фирсов В., Шитова М., Кобашная Л., Алла К., Авласенко Ю., Ярослав Г., Кованина Л., Ульяшова А., Сальникова А., Кривенко А., Сениченкова Е., Иваньков Н., Бердник О., Бердыган И., Поша А., Крицкая Г., Буйная В., Лаптенков А., Папковская Е., Кондрат Е., Александр К., Колесникова А., Рассоленко В., Молодова Л., Бурмак Н., Пугачева К., Солопехо Е., Торпенко, Гориленко Н., Самозвон Е., Новикова Л., Шлык Е., Зарюшко Т., Лебедухо Н., Трубникова Л., Прокопенко О., Гриценко Р., Хакин В., Сивенкова Л., Корнейков В., Романова Н., Маценюк А., Хлусова В., Купряков А., Шпаков С., Скородольников В., Адаскицкая Т., Мартыненко Е., Сехин М., Гладкова Г., Рощина Н., Садовский Д., Фиц Н., Подгорный М., Кусачева А., Емельяненко Н., Горененко Н., Кравцов А.

Известно, что в списке пострадавших — трое детей. Часть пассажиров проходит лечение амбулаторно.

Накануне вечером, 31 мая, в Брянской области автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, причиной инцидента стало «незаконное вмешательство в функционирование транспорта».

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате ЧП погибли семь человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что железнодорожный мост обрушился во время движения грузового локомотива на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка Железногорского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Чиновник поделился предварительной информацией по пострадавшим. К счастью, обошлось без погибших, однако у одного из машинистов состава повреждены ноги. Вся бригада тепловоза была оперативно доставлена в больницу, их здоровью ничего не угрожает. На месте происшествия работает следственная группа, причина обрушения моста пока не установлена.