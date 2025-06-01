«А мне удачной операции»: актер Сычев вышел на связь из больницы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Артист сохраняет позитивный настрой и шутит с подписчиками.

Актер Владимир Сычев находится в больнице на операции. Об этом артист рассказал в своих социальных сетях.

«Ребятулечки, привет мои хорошие. Ну что, всем вам хороших выходных, а мне удачной операции сегодня. Надеюсь, что все пройдет благополучно», — поделился он с подписчиками.

Звезда сериалов также опубликовал кадры, как он сидит на больничной коляске. Сычев сохраняет позитивный настрой.

«Вставать не разрешили. Сказали, будешь кататься. Надеюсь, недолго», — пошутил он.

Актер состояние своего здоровья не комментирует. Но несмотря на отсутствие пояснений артист опубликовал видео, на котором заметно, что у него один глаз скрыт под повязкой.

6 июня Владимир Сычев готовится отпраздновать свое 54-летие. Популярность к актеру пришла после ролей в сюжетах киножурнала «Ералаш». Среди его самых известных работ «Физрук», «Патриот», «Леха-псих», «Корни». Не так давно актер появился в картинах «Неприличные гости» и «Тур с Иванушками».

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