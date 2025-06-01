Утро после трагедии: что происходит в Брянской области на месте крушения моста

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Разбор завалов продолжался всю ночь, работы все еще не завершены.

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев побывал в Брянской области, на месте, где автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд. Сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы, к району стягивается тяжелая техника.

«У меня за спиной тот самый разрушенный мост, и отсюда видно, что до сих пор на сломанном обрушенном пролете находится фура. Здесь же ремонтные бригады РЖД и специальный локомотив… К разрушенному мосту подкатывается тяжелая техника, чтобы приступить к разбору завалов. Это уже второй бульдозер, который был отправлен к месту аварии», — сказал журналист.

В 22:44 по московскому времени 31 марта на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи автомобильный мост обвалился. В это время по нему проезжала та самая фура, о которой говорил Тимашев. Обломки моста упали на пассажирский поезд, следовавший из города Климов в Москву. Предварительно, причиной ЧП названо «незаконное вмешательство в функционирование транспорта».

По официальным данным, опубликованным в Telegram-канале губернатора региона Александра Богомаза, всего в катастрофе пострадали 69 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, среди них один ребенок. Госпитализированы 44 человека, амбулаторно наблюдаются 22. Семь человек погибли от полученных травм.

Ранее 5-tv.ru Спасатели разыскивают годовалого ребенка в районе падения автомобильного моста на пассажирский поезд в Брянской области.