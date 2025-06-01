Спасатели ищут годовалого ребенка на месте обрушения моста в Брянской области

Фото, видео: Telegram/AV БогомаZ/avbogomaz; 5-tv.ru

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Число жертв и пострадавших в результате аварии продолжает расти.

Спасатели разыскивают годовалого ребенка в районе падения автомобильного моста на пассажирский поезд в Брянской области. На месте катастрофы организован оперативный штаб, там же находятся все экстренные службы, работают следователи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Сотрудники МЧС отчитались перед ним о проделанной работе и планах.

«Гром стоит. Непонятно, где ребенок под завалами… Итого один ребенок годовалый, непонятно, где искать», — сказал спасатель.

Пассажиры попавшего в аварию поезда доставлены на железнодорожный вокзал Брянск-I и в течение часа будут отправлены сформированным составом в Москву, добавил глава Брянской области. Специально для них сформирован резервный поезд «Брянск — Москва». Всех обеспечат питанием и водой, а в пути их будут сопровождать медицинские бригады и психологи.

Согласно последним официальным данным, ранения разной степени тяжести получили 35 человек, семеро погибли. В числе пострадавших трое детей. Одного ребенка в ближайшее время доставят санитарной авиацией в Москву. Тем временем аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста продолжаются.

Накануне, 31 мая, в 22:44 по московскому времени на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи автомобильный мост рухнул на поезд, следовавший из Климова в Москву, в это время по нему проезжал грузовик. Предварительно, причиной ЧП названо «незаконное вмешательство в функционирование транспорта». Ранее 5-tv.ru публиковал хронику происшествия — все, что известно на сегодня о ЧП.