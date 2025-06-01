Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Представители Москвы и Киев встретятся в Стамбуле уже 2 июня.

Переговорный процесс между Россией и Украиной идет. Как и было условлено, после обмена пленными теперь стороны должны обменяться проектами соглашения о том, как завершить конфликт.

Украина закончила работать с документами первой и тут же отправила их в США. На утверждение, так сказать. А может, и не только в США, это на самом деле не так важно.

После этого начался вой, мол, и Россия должна предоставить свой вариант на проверку. Но Москва абсолютно хладнокровно поставила свои условия: нет, вы, будьте любезны, приезжайте 2 июня в Стамбул, там и получите материалы.

Такая щепетильность Москвы абсолютно понятна. Во-первых, получив документ заранее, украинская сторона сможет со своими спонсорами проработать контрмеры, так что непосредственно в Стамбуле нам придется быть в роли догоняющих. Зачем ставить себя в невыгодное положение?

Более того, документ, скорее всего, тут же сольют в прессу, причем даже не сам текст, а некие его вольные интерпретации. И это может создать нездоровый ажиотаж вокруг переговорного процесса.

Украинский проект уже в СМИ. Там не бог весть какие подробности, мол, Киев хочет перемирия и чтоб контроль был со стороны третьих стран. Но сам факт, что неназванные высокопоставленные украинские чиновники сливают в прессу конфиденциальные данные, более чем красноречиво.

Они пытаются обыграть нас на дипломатических полях, раз уж на поле боя все так неудачно для Киева складывается. Но и Россия научена горьким опытом Минска-1 и Минска-2, чтобы обоснованно не доверять украинским переговорщикам и их западным покровителям.

Да и до этого мы уже не раз обжигались, о чем напомнил президент, обсуждая с предпринимателями потенциальные новые санкции против нашей страны.

«Все время нам говорили, что надо — демократия, выборы. Госпереворот совершили, и все, как будто так и надо. Кровавый причем. И пошли дальше подавлять Донбасс и так далее, людей уничтожать с вертолетов и самолетов. Просто нелепо. Вынудили нас просто делать то, что мы сейчас делаем. И пытаются сделать нас виноватыми в этом», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Киев и сейчас грязно играет, и эти вбросы в прессе лишь полбеды. Главе российской делегации Владимиру Мединскому и членам его семьи поступают угрозы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.