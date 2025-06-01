Три человека погибли из-за обрушения моста на поезд в Брянской области

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Число пострадавших продолжает увеличиваться.

Три человека погибли при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России со ссылкой на предварительные данные Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

«Пострадал 31 человек, из них трое — погибли, 28 — направлены в лечебные учреждения», — сообщили в ведомстве.

На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. К ликвидации ЧП привлечены порядка 180 специалистов и 60 единиц техники. Спасатели обследуют пострадавшие вагоны и локомотив поезда.

Мост рухнул на поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва, 31 мая в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи. По информации пресс-службы Московской железной дороги, причиной ЧП стало «незаконное вмешательство в функционирование транспорта». По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что младенец пострадал при обрушении моста на поезд в Брянской области, он находится в тяжелом состоянии.