«На плите кипятил свою урину»: бывший Анфисы Чеховой лечил ее своей мочой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Белясов

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Телеведущая призналась, что некоторые мужчины по-настоящему удивляли ее своими привычками.

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что в ее романтической биографии были не только негодяи всех мастей, но и парни с весьма странными предпочтениями. Один из них, например, самозабвенно практиковал уринотерапию. И возлюбленную, естественно, старался приобщить. Не без отвращения Чехова все же старалась поддержать партнера и принять участие в его лечебных ритуалах. Однажды кавалер вернул ей пропавший голос силой своей… Ну, вы поняли.

«У меня был бойфренд, который злоупотреблял уринотерапией. И он вечно на плите кипятил свою урину… Пить я, конечно, отказалась, я слишком брезгливая! Но он мне делал компрессы, и у меня восстановился голос, как ни странно», — заявила звезда в интервью программе на федеральном телеканале.

Как рассказала Чехова, у нее было достаточно много партнеров, на которых не только нельзя положиться, от них лучше вообще «бежать сломя голову». Но теперь, дожив до 47 лет, она сформировала образ достойного кавалера. Теледива научилась выбирать «максимально порядочных, даже чересчур порядочных мужчин». А так называемые плохие парни не привлекают даже на физиологическом даже уровне.

Нынешний бойфренд Анфисы Чеховой — продюсер Александр Златопольский. Они познакомились на торжественном мероприятии. Ведущая вручила премию «Продюсер года» мужчине, а он влюбился в без памяти и поспешил взять телефон. Вскоре он уже угощал ее ужином в роскошном ресторане.

Чехова девять месяцев скрывала новый роман, но устав от вопросов однажды вышла с ним в свет. Говорит, что хоть он и младше на четыре года, привычки имеет почти пенсионерские. Зато обожает, во всех отношениях удовлетворяет и буквально сдувает пылинки.

Златопольский радостно сообщил журналистам, что Анфиса Чехова свела его с ума, и вместе они очень счастливы. Пара проводит время на дорогих заграничных курортах, а еще телеведущая составила список «хотелок», в котором исполнитель ее желаний регулярно ставит новые галочки.

Звезда не скромничает, например, уже намекает на мечту о собственном доме. А Златопольский уже готовится сделать предложение и даже выбирает кольцо. Глядишь, и свадьба не за горами!

Ранее 5-tv.ru писал о ссоре между Анфисой Чеховой и ее коллегой Дмитрием Шепелевым.