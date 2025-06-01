Фото, видео: Бжахова Алена/ТАСС; 5-tv.ru

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Власти заверили, что обязательства бюджета РФ на 2025 год выполнят даже при новых санкциях.

Если в начале года один доллар стоил под 100 рублей, то к началу лета Центробанк установил курс на уровне 78,5. И это не предел. По оценкам экспертов, рубль продолжит укрепляться и дальше, до середины лета как минимум. И это хорошо, когда мы говорим об импортной картошке, автомобилях, мобильной электронике. Но это и плохо, когда мы вспоминаем о наших экспортных товарах, углеводородах прежде всего. Тем более нефть и так дешевеет.

Из-за этих новых вводных российский бюджет, основной финансовый документ страны, скорректировали. Пришлось где-то добавить, где-то убавить. Дефицит немного вырос, но пока есть Фонд национального благосостояния, в котором под 12 триллионов рублей, правительство чувствует себя спокойно.

Адаптированный Минфином документ одобрили все 22 думских комитета и Счетная палата, прежде чем проект поддержал парламент.

«Предполагается, что темпы роста ВВП на этот год сохранятся на предусмотренном в осеннем прогнозе уровне в два с половиной процента. При этом, с нашей точки зрения, с учетом корректировок основных параметров макроэкономических существуют определенные риски не достижения данного показателя. На фоне сохраняющихся в настоящее время высоких темпов роста потребительских цен, инфляция на 2025 год повышается в полтора раза, с 4,5 до 7,6 процента», — сказал председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Собственно, из-за инфляции, которая выше, чем планировалась, и ключевой ставки Центробанка, которая так и не снизилась с начала года, в бюджете возникли дополнительные траты. На размер уточненной инфляции проиндексируют все зарплаты бюджетников и социальные выплаты, тот же маткапитал.

Отсюда возникла и необходимость прибавить по госпрограммам. Наибольший рост бюджетных ассигнований предусмотрен по нацпроектам «Семья», «Международная кооперация и экспорт». Инфраструктура для жизни. Как заверил Минфин, соцпрограммы — это святое. Чтобы не творилось вокруг, государство свои обязательства перед гражданами выполнит в полном объеме.

«Все эти обязательства, в первую очередь, обязательства перед людьми, обязательства по поддержке нашего суверенитета технологического, будут выполняться в первоочередном порядке. Даже если будут введены какие-то дополнительные пакеты ограничений и санкций, все то, что предусмотрено в текущем году в нашем финансовом документе, будет выполнено», — говорит министр финансов РФ Антон Силуанов.

Самый крупный из новых траншей, дополнительные 145 миллиардов рублей пойдут на обязательства по семейной ипотеке. Есть временные обстоятельства, а есть долгосрочные государственные приоритеты, и семья, безусловно, важнейшая из них. А если быть точным — многодетная семья.

Накануне Дня защиты детей, который отмечается 1 июня, президент пообщался с теми, кто план по рождению выполняет и перевыполняет. Общение получилось неформальным — пели песни, читали стихи, кто-то и вовсе проспал видеозвонок из Кремля. Это нормально, это по-семейному.

«Именно семья с детьми, ее интересы и благополучие в центре всех наших решений, всех проектов, связанных с национальным развитием. Это очень важно сейчас, поскольку прямо влияет на уровень и качество жизни», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Матери-героини и отцы Во время общения с президентом были подняты и проблемные вопросы, например, о том, что в трудовой стаж для многодетной матери засчитываются только первые четыре беременности и роды, а пятые и последующие — нет. А также что нет льгот для многодетных отцов. Взять ту же пенсию — многодетная мать может выйти на пенсию досрочно, а отец — нет.

Как заверила ответственная за социальное направление вице-премьер Татьяна Голикова, законопроект подготовлен и в ближайшем будущем будет направлен в Госдуму. Но без уточнения сроков. Стоит отметить, что в парламенте сейчас есть и другие инициативы по поддержке семей.