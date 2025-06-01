Живой товар: как в Приморье врачи продали 13 младенцев иностранцам за 53 млн рублей

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vladimir Godnik; 5-tv.ru

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Не исключено, что новорожденные попали в руки людей из ЛГБТ-сообщества*.

Во Владивостоке разразился большой скандал, когда прокуратура рассказала детали уголовного дела о торговле детьми. По версии обвинения, восемь врачей поставили на поток выращивание и отправку за границу младенцев. Фигурирует 13 эпизодов. Не исключено, что новорожденные попали в руки людей из ЛГБТ-сообщества*. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Петербург. Частная клиника репродукции. Ее филиалы расположены в Москве и Владивостоке. Именно из этого центра дети от суррогатных матерей уходили покупателям за рубеж.

«В Приморском крае суд рассмотрит дело о торговле детьми, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении восьми работников частной клиники», — сказала старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ и общественностью Александра Кленина.

Под следствием репродуктологи, гинекологи и главные врачи. Руководитель фирмы Анна Журавина вместе с коллегами, как рассказывают следователи, продала за рубеж 13 детей. Филиалы клиники до сих пор работают и продолжает сопровождать уже других пациентов.

Покупатели — семьи из Китая, за детей платили гораздо большие суммы. Ведь в Поднебесной такая услуга запрещена. Только за два года врачи могли заработать на иностранцах больше 53 миллионов рублей.

«В ряде европейских стран, откуда был достаточно значимый такой поток пациентов, суррогатное материнство не признается, тем не менее признаются дети, рожденные в тех юрисдикциях, где суррогатное материнство разрешено», — сказала адвокат Ольга Зиновьева.

Схема по торговле детьми была проста. Иностранцам подбирали суррогатную мать, которая вынашивала их ребенка, после рождения она отказывалась от младенца в органах ЗАГС, там же «живой товар» оформлялся на зарубежных родителей и вывозился из страны. Адвокаты подозреваемых в этой схеме не видят ничего предосудительного.

«Все дети были законно вывезены с территории Российской Федерации, поэтому что они имеют китайское гражданство. Эти дети китайцы и принадлежат китайцам, дети в идеальном состоянии, им уже по шесть лет, они живут с родителями прекрасно в Китае», — сказал адвокат подозреваемой Эдуард Перепечкин.

Торговлю детьми репродуктивными агентствами в России вскрыла пандемия, когда из-за закрытых границ иностранцы не смогли забрать малышей, эти кадры «Известия» сняли еще четыре года назад — за малышами, которых должны были отдать китайцам, ухаживали няни в квартирах-передержках, дома располагались на окраинах Петербурга.

Няня была обязана кормить и укладывать детей спать, фиксировать их рост, вес и даже количество купаний. Медики наведывались редко или вообще не заходили. В этой квартире пять лет назад умер малыш по имени Ни Му И. Врачи напишут, он скончался из-за острой сердечной недостаточности. Ребенку было чуть больше месяца.

Для кого нянчат малышей — няни не подозревали. И только после смерти младенца узнали, что отцы — одинокие мужчины.

«Я не знала, что дети для геев*. Отец, он нетрадиционной ориентации* человек. Я впоследствии это узнала», — рассказывает няня.

«В отношении детей были применялись какие-то насильственные действия со стороны, скажем так, неадекватных иностранных граждан, в том числе не только насильственные действия, но и также в иностранных государствах», — сказал юрист Андрей Бендер.

Вина фигурантов следствием доказана, и уголовное дело уже в суде. Каждому участнику грозит до 15 лет колонии.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России