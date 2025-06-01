Страны ЕС настаивают на перемирии, а сами лишь затягивают украинский конфликт

Фото, видео: HANNIBAL HANSCHKE/ТАСС; 5-tv.ru

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Власти в Берлине заявляют о мнимой поддержке общества, будто не замечая усиливающиеся в стране антивоенные настроения и протесты.

Важной датой для судьбы Киевского режима должно стать пятое июня. В этот день перестанут действовать льготные тарифы для украинской сельхозпродукции, которые были введены в 2022 году для поддержки киевского экспорта.

Отмена льгот будет стоить Киеву примерно три миллиарда долларов убытков. Но в Европе есть свои фермеры и они хотят кушать. А их голоса, конечно, важнее, в прямом и переносном смысле. Выборы ведь никто не отменял.

Определенной лакмусовой бумажкой того, остались ли еще капли здравомыслия у европейских политиков, стал тест на Taurus, который на это неделе проходила Германия. Из Берлина неслись одно за другим противоречащие сообщения, что ограничения все сняты и вот-вот дадут «Таурусы» Киеву. Прежний канцлер Шольц не давал.

Новый канцлер — Мерц — я так и не понял, что он решил: вроде да, но вроде нет. Если по большому счету, он так с момента вступления в должность — конкретики мало, пустословия много.

Для начала давайте разберемся, что такое Taurus. Это далеко не новая ракета, которая уже 20 лет стоит на вооружении Германии и некоторых других стран. Запускается с самолета. Довольно большая — пять метров в длину, довольно тяжелая — весом в полторы тонны. Несет боезаряд под полтонны. Она, как сестра-близнец, похожа на точно такие же квадратные ракеты Storm Shadow, Scalp и AGM-158, что стоят на вооружении британских, французских и американских ВВС соответственно. С той лишь разницей, что у нее немного другая система наведения, более защищенная к радиопомехам.

У нас, кстати, тоже такие есть — Х-69 называются. Все НАТОвские аналоги «Таурусов» уже поставляются киевским формированиям и их регулярно сбивают наши ракетчики в зоне СВО, так что каких-то принципиальных изменений на ход боевых действий немцы оказать не могут. Тем более, их вроде как пока и не поставляют. Но Берлин сложил фигу в кармане, обещали профинансировать на 400 миллионов евро производство вооружений дальнего радиуса действий непосредственно на Украине, причем так, что уже через несколько недель эти немецкие боеприпасы должны появится в боевых частях. Это значит, что-либо на Украине наладят крупноузловую сборку тех же «Таурусов», во что верится с трудом, либо немцы оплатят дроны из пластмассы и фанеры, которые ВСУ уже освоили своими силами.

Почему Берлин не может поставить «Таурусы»?

Потому что Москва четко дала понять — не потерпит. Ведь это не украинские наводчики будут направлять на цель, в случае чего, а немецкие. Со всеми вытекающими последствиями. И немцы это понимают.

Но почему Мерц продолжает намекать, что все-таки возможны поставки. Судя по всему, он сейчас пытается стать альфа-самцом Евросоюза, а это непросто при его-то данных.

Но ситуация там уникальна. Других альфа-политиков в Старом свете нет. Был до этого тут француз один, ходил эдаким Наполеоном. Но после того, как его публично отшлепала жена, да еще и назвала неудачником, а журналисты это прочитали по губам… Все, на попытках парижского подкаблучника доминировать в Европе можно ставить крест. А кто там еще? Поляки? Тут тоже выбирать не из кого. Два кандидата на пост президента. Один закидывается табачной смесью прямо во время дебатов, а второй отводит глаза и категорически избегает тестов на наркотики.

Вот и выходит: на безрыбье и Мерц — альфа-самец. Или все-таки нет? Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин изучил структуру стаи.

Он снова здесь. Только поглядите, как принарядился. И кажется совсем разучился носить гражданское. Украина, как та барышня в беде. У кого ракеты длиннее, тот и «лучший друг» сегодня.

«Европейские лидеры, может, и хотели бы отойти в сторону, пытаясь спасти себя хоть каким-то образом. Но Зеленский, словно черная вдова, которая тянет за собой всех остальных», — сказал политолог Бертран Шоллер.

Кокетничают перед телекамерами, пытаясь найти «общий язык».

Еще пять миллиардов евро утекут из карманов налогоплательщиков. Немецкая оппозиция на съезде ультраконсерваторов в Будапеште обличает тщетные попытки Мерца уйти от внутренних проблем.

«Наш канцлер путешествует по миру, разжигая конфликты и выбрасывая деньги немецких налогоплательщиков в окно. Это мы видим на Украине», — говорит сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

Весь ЕС настаивает на каком-то перемирии, а сами последовательно лишь затягивают конфликт. Хочешь не хочешь, а станешь евроскептиком.

«Мы более трех лет выступаем за прекращение огня и мирные переговоры. А они нас критиковали и поучали за это. И сейчас точно так же — якобы окончание конфликта», — говорит Петер Сийярто министр иностранных дел Венгрии на конференции СРАС в Будапеште.

И уже вовсю получают за это награды. Урсуле фон дер Ляйен потешили самолюбие престижной международной премией Карла Великого. А великого в этом только позор, полагают в Европарламенте.

«Фон дер Ляйен удостоили награды за единство Европы. На самом деле ее следовало бы наградить за разрушение ЕС», — говорит Мартин Зоннеборн депутат Европарламента.

Прозрение даже среди союзников. Уходящий польский президент Анджей Дуда признал: Евросоюз оказывает плохое влияние на его страну.

«На протяжении десятилетий Европой управляла определенная политическая система — это всегда были одни и те же группировки. Именно они создали эти европейские элиты, которыми они являются сегодня», — сказал Анджей Дуда Президент Польши

«Таурусы» как хороший раздор внутри самого немецкого правительства. Фридрих Мерц остается главным сторонником их передачи Киеву. Но не успел он объявить о снятии всех ограничений, как на следующее же утро вице-канцлер социал-демократов опроверг эти опрометчивые заявления своего шефа.

«Без Германии Зеленский и вся его компания пропадут. Именно поэтому у него нет выхода, и даже Шольц, не успев покинуть свой пост, — Зеленский тут как тут», — сказал Франсуа Асселино в 2017 г. кандидат в президенты Франции

«Положение господина Зеленского критическое, и это очевидно по меньшей мере в трех аспектах. Прежде всего — в военном», — сказал Эммануэль Леруа, политолог.

Германия все глубже втягивается в конфликт, забывая задать самому Киеву неудобные вопросы.

И теперь как будто по волшебству, появляются свежие опросы: 51% немцев якобы «за» передачу Киеву крылатых ракет дальнего радиуса действия. Сомнительная арифметика, учитывая устойчивые антивоенные настроения немецкого общества и протесты.

«Они разжигают конфликт и хихикают, как дети малые, втягивая нас в войну, которая разрушила Европу», — говорит Николя Дюпон-Эньян лидер партии «Вставай, Франция».

Сначала разжигают, а потом самоустраняются. Уже забытая бывшая глава германского МИД Анналена Бербок — воплощение европейского двуличия. Еще вчера бегала в каске и бронежилете по Киеву, сегодня — героиня комедийных шоу.

Свою миссию она выполнила и передала эстафету дальше. И гори все огнем, даже если однажды та самая украинская барышня приведет и саму Германию под венец новой большой войны.

Останутся ли тогда повод для улыбок?