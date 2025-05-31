Мост с автомобилями обвалился после съезда поезда в Брянской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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Есть пострадавшие.

Мост с автомобилями обвалился Брянской области после того, как, по предварительным данным, в него врезался поезд. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

По словам очевидцы, обрушение моста произошло после столкновения пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва — Климов, с грузовиком. Он отметил, что сначала локомотив столкнулся с фурой, а затем вагоны сошли с рельсов и упали на мост.

По нашим данным, в результате ЧП пострадали по меньшей мере пять человек. Сведений о погибших не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Белгородской области железнодорожный поезд наехал на взрывное устройство, которое было заложено под рельсами. В результате произошел взрыв. К счастью, пострадавших удалось избежать.