Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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Наши бойцы расширяют ее километр за километром по всему фронту.

После серии немотивированных нападений на танкеры, идущие в российские балтийские порты, наш флот начал учения. Ничего сверхъестественного, мы же можем провести учения на родной Балтике. У нас там флот, в конце концов. Вот он и вышел на просторы. Больше не задерживают гражданские суда.

Пока не было сообщений, как долго продлятся эти учения. Действие порождает противодействие. Напали киевские формирования на Белгородскую область — получили буферную зону в Харьковской, напали на Курскую — полоса безопасности формируется в Сумской области Украины. Смотрите репортаж корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева с передовой.

Эксклюзивные кадры освобождения села Беловоды Сумской области.

С беспилотника видно, как гвардейцам сдается в плен украинский боевик, один из немногих, кому удалось уцелеть в Беловодах.

«Наемников там нет. Там свои, мобилизованные в основном. Свежие, молодые парни попадаются», — сказал старший разведчик 83-й бригады ВДВ с позывным «Москва».

Полоса безопасности в Сумской области расширяется километр за километром по всему фронту.

Всего за неделю были освобождены сразу три села: Константиновка, Владимировка и Беловоды. С большими потерями боевики отступили, утратив контроль над одной из ключевых трасс на Сумы. На очереди важнейший логистический узел ВСУ в селе Юнаковка. Это значит, что до окраин Сум остается около 20 километров.

Сжигая один опорник за другим, боевиков оттесняет целая рота операторов БПЛА спецназа «Ахмат».

«Поползновения пресекаются оперативно. И также стараемся работать на упреждение. Соответственно, они оттягиваются ближе к себе, от границы нашей», — сказал боец спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным «Енот».

Ударные беспилотники собирают практически на передовой. Пополняя и без того внушительный арсенал.

Это уже не просто полевая лаборатория по сборке ударных дронов, а настоящий конвейер. Вот работают сразу три 3D-принтера, а здесь за столами бойцы и инженеры укомплектовывают БПЛА.

«Дацик» начинал с обычного пилота аэроразведки. Теперь возглавляет одно из самых боеспособных подразделений БПЛА на Сумском направлении.

«Начали работать FPV, сбросами, минированием, начали пресекать и в разы начали ротаций делать, сложнее логистика у них началась. То есть по сравнению с тем, как было раньше, на 60% у них активность упала», — сказал начальник расчета FPV спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным «Дацик».

Продвигаясь вглубь Сумской области, продолжается работа и в Курской. Саперы зачищают села, дороги и поля. Бойцы ремонтных подразделений до сих пор вытягивают с поля боя подбитую натовскую технику.

Вот в таком виде достался очередной трофей. Это самоходная артиллерийская гаубица. 155 калибр. М109, больше известная как «Паладин».

При этом Киев, не краснея, продолжает врать Западу, что все под контролем. И войска якобы по-прежнему в Курской области. Вот только массовая эвакуация в Сумской области уже охватила больше 200 населенных пунктов.