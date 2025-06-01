Подписка на Netflix и бургеры в подарок: как на Украине заманивают молодежь на фронт

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykola Miakshykov; 5-tv.ru

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Киевские власти все чаще крутят по телевидению рекламные ролики — призывают вступать в ряды ВСУ, а женщин-врачей уже частично мобилизуют.

Непрерывно по территории России ВСУ пытаются бить дронами и ракетами, за неделю было перехвачено 1439 беспилотников, в том числе более половины, 907, вне зоны проведения специальной военной операции. Мы, конечно, отвечаем, каждый день наши дроны и ракеты проводят демилитаризацию Украины. Причем Минобороны РФ стало конкретизировать адрес каждого прилета — завод такой-то, аэродром такой-то, сборочный цех там-то. Такого никогда не было за все время СВО. Не хватает только улицы и номер дома добавлять.

Причина такой детализации, вероятно, кроется в желании пробить стену дезинформации, которой Киев окружает происходящие события. Президент Украины Владимир Зеленский и компания явно играют на публику, вернее, на одного человека — американского лидера Дональда Трампа, который сначала выступил с критикой в адрес Москвы, а потом фактически взял свои слова обратно, когда узнал, что во время визита российского президента в Курскую область на прошлой неделе летели дроны ВСУ.

«Я этого не слышал», — признал Трамп информационный вакуум, в который его пытались погрузить.

Есть и вторая цель, которую преследует Киев этими атаками — хочет показать спонсорам, что есть еще порох в пороховницах. Мол, а вот мы как запускаем в сторону Москвы дроны.

Откровеннее других позицию объяснил бывший министр иностранных дел Украины Кулеба, который так и заявил, что Киев не пойдет на компромиссы, пока не почувствует угрозу поражения.

Сложно сказать, когда киевская элита это почувствует. Когда наши танки будут на Крещатике (улица в Киеве. — Прим. ред.) или когда над Львовом взовьется триколор? Но это уже мои предположения. Кто ж их поймет, этих поклонников Бандеры.

Но как на самом деле обстоят дела на Украине? Сколько у киевского режима ресурсов? Ситуацию проанализировал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Хмельницкое восстание — не иначе. Сотни местных жителей берут в кольцо и сотрудников ТЦК, и полицию, чтобы отбить своего очередного бусифицированного новобранца.

Против мобилизации: на Украине участились случаи нападений на сотрудников ТЦК

Еще недавно такие массовые стычки сложно было себе представить. Но чем успешнее наше наступление, тем меньше украинцев хотят умирать ради политических амбиций Зеленского.

Чернигов. Сотрудников ТЦК прогоняют всем двором. После против тех, кто не хочет идти на верную смерть, украинская полиция возбудит сразу несколько уголовных дел.

В Киевской области на одного мобилизованного четыре полицейские машины. Но люди не боятся уже и их, звучит логичный вопрос: а почему бы сотрудникам ТЦК и полицейским самим не отправиться на фронт.

А вот в самом Киеве в армию чуть не забрали инвалида. Били долго и со знанием дела, пока не заметили, что у того вообще-то нет одной ноги.

У Украины заканчиваются люди, и набирать обещанных Зеленским двадцать пять тысяч боевиков в месяц теперь будут и из тех, кто не годен к службе, до 5 июня они должны повторно явиться на медосмотр в военкоматы.

«99% ограниченно пригодных на повторной комиссии уже признаются пригодными к службе. Из них примерно половина отправится служить в тыл, половина — на передовую», — сказал депутат Верховной рады Федор Вениславский.

Гайки закручивали постепенно. Сначала снизили возрастной порог для тех, кого можно забрать на фронт — с 27 до 25, затем отменили отсрочку от армии для многих студентов, аспирантов и педагогов. После под мобилизацию попали женщины-врачи, и вот теперь, выходит, оружие в руки возьмут инвалиды третьей и второй групп. А это уже тяжелые пороки сердца, астма, эпилепсия, биполярное расстройство, онкологические заболевания, глухота.

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«Те, кто не пройдут повторную комиссию до пятого июня, речь в том числе и об ограниченно годных, будут автоматически признаны годными к военной службе. И таких людей имеют полное право остановить на улице и отвести в военкомат», — сказала депутат Верховной рады Нина Южанина.

Наступление России идет по всей линии фронта. Украинской армии не хватает личного состава.

Плюс, многие просто бегут, спасая свои жизни. Если за весь прошлый год из ВСУ дезертировали 89 тысяч, то только за первые четыре месяца этого — больше 70.

Где набрать новых? Украинское Минобороны все чаще крутит по телевидению рекламные ролики — призывают идти в армию, женщин-врачей уже частично мобилизуют. В TikTok заманивают восемнадцатилетних на смерть — подписками на Netflix и бургерами.

Креативщики вынуждены снижать планку.

«В Minecraft ты строил базу. Здесь — защищаешь свою страну» — зазывает потенциальных новобранцев ТЦК в Сумах. Основная аудитория компьютерной игры — дети от восьми до 16 лет.

«Проходит большая рекламная кампания для того, чтобы привлечь в ряды ВСУ, а попросту на убой отправить еще 18-летних детей, как они говорят, солдат, и в том числе даже женщин. Всех остальных они уже кого могли до шестидесяти лет подобрали», — сказал подполковник запаса, ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Чего бы там ни хотели украинцы, Киев, кажется, готов воевать до последнего из них. Теряя личный состав и территории, он бросает рой дронов на несложные для ВСУ участки, а вглубь России — в атаку на наши гражданские объекты. Только за неделю над территорией страны сбито больше двух тысяч вражеских беспилотников.

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«Здесь важно вспомнить один непреложный факт: украинцы все-таки бьют по нашим жилым домам, по социальным объектам. Мы бьем по боеприпасам, по местам, где собираются орудия убийства и так далее. Большая разница», — сказал официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Минобороны впервые публикует такой подробный список ударов, все можно проверить, сопоставить текст и картинку.

20 мая склад боеприпасов уничтожен под Житомиром;

21 мая — в Харьковской области;

22 мая — удар по днепропетровскому заводу, где для ВСУ делали взрывчатку, разбиты помещения цехов по производству РЛС и ремонту самолетов под Николаевом и Кривым Рогом;

23 мая наши войска взорвали контейнеры с БПЛА и оружием в порту Одессы;

24 мая в Киеве взлетело на воздух опять-таки предприятие, где выпускают беспилотники.

«Число миллионеров на Украине выросло на 60% за последние несколько лет. Боюсь, для киевских властей война — это крупный бизнес. Когда НАТО перестанет поставлять деньги, когда эти силы больше не смогут зарабатывать на этой грязной игре, тогда переговоры начнутся моментально», — сказал немецкий политолог Айк Хаммер.

Зеленский, видно, боится не столько российских ракет, сколько собственных граждан. Чего стоит одно фото многослойного пирога охраны на книжной выставке. А кресло-то качается. Трамп не устает повторять: «Это не наша война». И, кажется, спешит избавиться от киевского неликвида. И даже прежде абсолютно проукраинский Кит Келлог это понимает, публично называя одну из первопричин конфликта, и даже давая Москве некие обещания.

«Для нас даже речи нет о вступлении Украины в НАТО. Еще несколько стран хотели в Альянс — Грузия, Молдова. Мы не будем их к себе брать, не будем расширяться на восток», — сказал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

Правда, где-то мы все это уже слышали, перед пятью волнами расширения НАТО, вплоть до российских границ. Теперь Москве нужны четкие письменные гарантии от Вашингтона. Соглашения по безопасности, подписанные тем, кто готов держать слово. Чтобы не вышло как с минскими договоренностями.

«Договоренности нужны были исключительно как передышка с целью накачать Украину новыми вооружениями для войны против России. Ту же цель европейцы преследуют и сейчас, когда те же Париж и Берлин под предводительством Макрона и Мерца истерически вместе с Зеленским требуют от нас согласиться на немедленное прекращение огня без каких-либо предварительных условий», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия возвращает Запад на исходные позиции, вновь требуя гарантий, о которых говорила еще до спецоперации. Только теперь ситуация на поле боя вносит в будущие соглашения важные коррективы, и они явно не в пользу Киева, Брюсселя и всех остальных стой стороны СВО.